ОПК Атомная подлодка «Казань» провела испытания в Белом море Андрей Аркадьев Выход подлодки в море обеспечили тяжелый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» и суда обеспечения Беломорской военно-морской базы. © Фото: Минобороны России Многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» вернулась в Североморск после проведения испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота. «Во время выхода в Белое море экипаж АПЛ "Казань" выполнил плавание в надводном и подводном положении, отработку элементов задачи курса боевой подготовки, а также замер ряда технических параметров корабля, например шумности подводного хода», - говорится в сообщении. Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года. Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует