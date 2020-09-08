Атомная подлодка «Казань» провела испытания в Белом море
Многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» вернулась в Североморск после проведения испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
«Во время выхода в Белое море экипаж АПЛ "Казань" выполнил плавание в надводном и подводном положении, отработку элементов задачи курса боевой подготовки, а также замер ряда технических параметров корабля, например шумности подводного хода», - говорится в сообщении.
Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года.
Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».