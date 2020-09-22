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Атомный ледокол «Арктика» отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания

Роман Захаров
01:20 22.09.2020
Уникальное российское судно впервые окажется в экстремальных условиях арктических льдов, где ему придется подтвердить звание флагмана ледокольного флота РФ.
Атомный ледокол «Арктика» отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во вторник, 22 сентября, российский головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания. Об этом говорится в сообщении Балтийского флота РФ.

«Двадцать второго сентября первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания, а затем в город Мурманск для подписания приемного акта», - информирует Балтфлот.

В сообщении отмечается, что уникальное российское судно впервые окажется в экстремальных условиях арктических льдов, где ему придется подтвердить звание флагмана ледокольного флота РФ.

Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Суда такого класса необходимы для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина корабля составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысяч тонн.

Данные ледоколы будут способны проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они смогут обеспечить проводку кораблей с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В середине текущего месяца во время ходовых испытаний в Финском заливе атомный ледокол «Арктика» встретился со штормом и бурей. Волна высотой с многоэтажный дом накрыла судно, но несмотря на это, ледокол без проблем выдержал удар.

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