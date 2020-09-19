Путин поблагодарил создателя системы «Авангард» Герберта Ефремова

Президент России Владимир Путин в День оружейника пообщался с разработчиком крылатых ракет и ракетных комплексов Гербертом Ефремовым и поблагодарил его за создание системы «Авангард».

По словам Путина, «Авангард» был создан в ответ на развертывание США системы ПРО, которая могла нейтрализовать ядерный потенциал нашей страны.

«Уважаемый Герберт Александрович, благодаря вам, вашим коллегам этого не случилось», - отметил президент.

Также Владимир Путин наградил Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Ефремов является почетным генеральным конструктором «НПО машиностроения», ракетостроителем и профессором МГТУ имени Баумана. Помимо «Авангарда» он также принимал участие в создании противокорабельных комплексов «Прогресс», «Малахит», «Вулкан», «Оникс», а также морской крылатой ракеты «Яхонт» и нескольких других видов российских вооружений.