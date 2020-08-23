Гендиректор АО КТРВ заявил, что объем экспортных контрактов корпорации приближается к $3 млрд

Объем экспортных контрактов корпорации «Тактическое ракетное вооружение» приближается к трем миллиардам долларов. Об этом сообщил генеральный директор АО КТРВ Борис Обносов в интервью «Звезде».

«Все наши изделия пользуются достаточно большой популярностью не только у нас, но и за рубежом. У нас достаточно большой объем экспортных контрактов, приближается к трем миллиардам долларов», - отметил он.

Обносов рассказал, что в рамках форума «Армия-2020» АО КТРВ представляет финальные изделия основных предприятий корпорации. Расширилась экспозиция продукции гражданского и двойного назначения.

«Представляем продукцию в отдельном демонстрационном центре на открытой площадке, но и на закрытой площадке также. Начинали сегодняшний день в Кубинке, куда прилетал министр обороны, и показали те изделия, которыми могут вооружаться наши самолеты и беспилотные летательные аппараты», - сказал он.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».