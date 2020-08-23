Мантуров заявил, что РФ будет выпускать около 1,5 - 2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц к концу года

Россия к концу года планирует выпускать 1,5-2 миллиона доз вакцин от коронавируса в месяц. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову на форуме «Армия-2020».

«Мы исходим из того, что в этом месяце будет наработка около 30 тысяч вакцин до конца августа. С сентября мы будем кратно наращивать объемы и должны выйти на производство порядка 1,5 – 2 миллионов доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до 6 миллионов в месяц совокупно», - отметил он.

Министр также отметил, что если раньше российские предприятия выпускали порядка 60 аппаратов искуственной вентиляции легких в месяц, то в связи с пандемией они перешли на выпуск 3000 аппаратов ИВЛ в месяц.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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