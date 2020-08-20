В МО заявили, что площадь статической экспозиции на «Армии-2020» превышает 320 тыс. кв. м.

В этом году произошли серьезные изменения в программе международного военно-технического форума «Армия». Общая площадь статической экспозиции составляет свыше 320 тысяч квадратных метров, сообщил начальник Главного Управления научно-исследовательский деятельности Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

«Если говорить о программе форума, то и здесь произошли серьезные изменения. В сравнении с прошлым годом более чем на 60 000 квадратных метров увеличена общая площадь статической экспозиции. Сегодня она составляет свыше 320 000 квадратных метров. С учетом одновременного проведения Армейских международных игр станет более зрелищной и разнообразной демонстрационная программа. Не буду пока раскрывать секреты, но для участников форума подготовлено множество интересных мероприятий и сюрпризов. Ожидается насыщенная научно-деловая программа и многое другое», - отметил он.

Гончаров добавил, что организаторы продумали и реализовали целый комплекс мероприятий для комфортного пребывания гостей и участников Форума. Это касается и вопросов комплексной безопасности и медицинского обеспечения.

В частности, для оказания медицинской помощи участникам и зрителям мероприятий на КВЦ Патриот, полигоне Алабино и аэродроме Кубинка от Минобороны России будет привлечено более 180 человек медицинского персонала и 30 единиц санитарной техники.

«В местах массового посещения мероприятий планируется задействовать мобильные медицинские группы. Предусмотрена работа 10 бригад скорой медицинской помощи, вертолетов санитарной авиации с медицинскими модулями», - отметил Гончаров.

Он констатировал, что форум будет первым масштабным международным конгрессно-выставочным мероприятием в 2020 году, проводимым после снятия карантинных мероприятий, не только в Российской Федерации, но и в мире.