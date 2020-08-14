В России создали новый компактный пистолет «Полоз»

Российские специалисты разработали самозарядный компактный пистолет «Полоз», сообщает пресс-служба Ростеха со ссылкой на гендиректора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберта Бакова.

Пистолет рассчитан на стрельбу на дальности до 50 метров. Может работать в условиях как сверхвысоких, так и сверхнизких температур, от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.

В качестве боеприпасов используются 9х19-мм пистолетные патроны федеральных органов, а также патроны 9х19-мм, снабженные пулей со стальным сердечником. Магазин «Полоза» вмещает в себя 15 или 18 патронов. Ресурс оружия оценивается минимум в 10 тысяч выстрелов.

Баков сравнил данный пистолет со стандартным армейским образцом. По словам гендиректора ЦНИИТОЧМАШа его преимущество - это вес и размер. Оружие удобно, надежно и неприхотливо в использовании, добавил Баков.