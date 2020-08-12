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Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа на Иркутском авиазаводе

Андрей Аркадьев
11:58 12.08.2020
Глава ведомства проинспектирует ход производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130.
Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа на Иркутском авиазаводе
© Фото: irkut.com

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в среду с рабочей поездкой в Иркутск.

«На Иркутском авиационном заводе министр проверит выполнение гособоронзаказа (ГОЗ)», - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, Шойгу проинспектирует ход производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130, а также производственные мощности Иркутского авиационного завода - филиала ПАО «Корпорация "Иркут"».

В этом году завод поставил по ГОЗ партию учебно-боевых самолетов Як-130, которые предназначены для подготовки летчиков в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Як-130 - часть учебного комплекса для пилотов, который позволяет отрабатывать взлет, посадку, навигацию, выполнение сложных маневров. Также данный комплекс включает в себя самолет для первоначального отбора и отсеивания летчиков Як-152 и специальные тренажеры.

В случае необходимости самолет может быть в кратчайшие сроки переоборудован в боевой и способен наносить удары по наземным целям с помощью авиабомб, управляемых и неуправляемых ракет.

Кроме того, Як-130 способен уничтожать малоскоростные воздушные цели, в частности - беспилотники и вертолеты.

Многофункциональность самолета делает его экономически эффективным средством, особенно для стран с небольшой территорией и относительно небольшим военным бюджетом.

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