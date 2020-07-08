В Роскосмосе назвали сроки передачи военным тяжелой ракеты «Ангара-А5»

Ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» планируют передать российским военным уже в июле этого года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В этом месяце московский ракетный завод Центра им. М.В. Хруничева сдает летную машину военным, сейчас оформляются все документы. Ракета готова. Планируем, что она в ближайшие недели будет отправлена на космодром Минобороны в Плесецке», - сообщил он во время визита на пермский ПАО «Протон-ПМ».

В январе в Роскосмосе сообщили, что Министерство обороны РФ получит в 2020 году две тяжелые ракеты-носителя «Ангара».

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.