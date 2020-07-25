Арктическая «Пурга»: в Выборге заложили пограничный сторожевой корабль ледового класса

На Выборгском судостроительном заводе заложен киль пограничного сторожевого корабля I ранга «Пурга» ледового класса проекта 23550 «Ермак».

Он будет сочетать в себе возможности ледокола, патрульного крейсера и буксира. Необходимость в получении подобных плавсредств продиктована охраной Северного морского пути и растущим присутствием в Арктике.

Ширина корпуса «Пурги» составляет порядка 20 метров, длина - 114 метров. Она получит мощное вооружение и способность ломать 1,5 метровый лед - все возможности для того, чтобы уверенно охранять и защищать арктические рубежи страны в стратегически важном регионе.

Главный конструктор ЦКБ «Алмаз» Борис Лейкис назвал главную идею создания корабля.

«Подтвердить всему миру, что Арктика - наша. Этот корабль имеет право не только силой оружия, но и своим присутствием, силой закона, осуществлять контроль плавания в арктических условиях», - заявил он.

Закладную табличку на киль уникального корабля прикрепляют представители Объединенной судостроительной корпорации, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. Арктический страж призван обеспечить круглогодичную охрану границ в самых суровых условиях.