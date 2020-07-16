«Звездочка» готова создать стартовый стол для тяжелых космических ракет

Центр судоремонта «Звездочка» готов в случае заказа создавать стартовые столы для ракеты «Ангара» тяжелого класса, пуски которой запланированы с космодрома «Восточный» к 2028 году. Об этом «Звезде» рассказал советник генерального директора АО «ЦС «Звездочка» Николай Калистратов.

«Звездочка готова сотрудничать в этом направлении», - сказал Калистратов.

Он подчеркнул, что у предприятия есть возможности обработки титана, а кроме того, возможна относительно простая доставка изделий по Северному Морскому пути.

Ранее в Госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что тяжелую ракету-носитель "Ангара А5" готовят к погрузке на эшелон, который доставит ее на космодром «Плесецк».

В июне текущего года в Роскосмосе заявили о возобновлении летно-конструкторских испытаний «Ангары-А5».