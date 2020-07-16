В ОАК пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после их объединения в один дивизион

В Объединенной авиастроительной корпорации пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после объединения компаний. Об этом говорится в сообщении корпорации.

«Сильные и известные во всем мире бренды «МиГ» и «Сухой» сохранятся. Конструкторские бюро «МиГа» и Сухого остаются автономными и продолжат развиваться в рамках каждой инженерной школы с сохранением наработанных подходов в работе», - сообщили в ОАК.

В корпорации уверены, что это даст возможность поддержать конкуренцию между конструкторскими коллективами и на стадиях аванпроекта и НИР генерировать более широкий ряд альтернативных проектов авиационных комплексов для последующей проработки. «Сухой» и «МиГ» уже имеют опыт совместной работы над перспективными самолетостроительными программами в интересах национальной обороны.

В сообщении говорится, что производственные площадки компаний также сохранят базовые компетенции по разработке и производству авиационной техники, при этом стоят задачи оптимизации общего станочного парка и повышения загрузки высокопроизводительного оборудования предприятий.

В нем также отмечено, что «оптимизация управления и корпоративной структуры, снижение издержек, повышение эффективности работы и создание единых центров технологических компетенций – это часть мероприятий программы финансового оздоровления ОАК, принятой правительственной комиссией и одобренного на совещании с участием Президента России в мае 2020 года».

В июне 2020 года в ПАО «Компания Сухой» переданы функции единоличного исполнительного органа АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ». Генеральный директор компании ПАО «Компания «Сухой» Илья Тарасенко продолжит руководить обеими компаниями. Управляющим директором Корпорации «МиГ» назначен Андрей Герасимчук.

Занимавший до начала 2020 года пост генерального директора ПАО «Сухой» Игорь Озар в мае текущего года был назначен исполняющим обязанности генерального директора РКК «Энергия».

В сообщении ОАК говорится, что «Сухой» и «МиГ» продолжат работу под единым руководством с февраля 2020 года. В ОАК сообщили, что данные меры призваны устранить дублирование управленческих функций, сократить общепроизводственные и общехозяйственные затраты.

«Фактически большинство административных и ряд инфраструктурных функций, в том числе центры вычислений, стендовая база, функциональные службы, станут общими и будут выполнять сервисную функцию для укрепления ключевой – инженерной – компетенции», - говорится в сообщении ОАК.

РСК «МиГ» и ПАО «Сухой» - главные в России разработчики истребительной авиации. Советские самолеты МиГ-29 и Су-27, их модификации МиГ-29 К/КУБ, МиГ-29СМТ Су-30, Су-35 по праву считаются одними из лучших в мире и стоят на вооружении многих стран.

Отметим, что в декабре 2019 года акционеры АО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» и АО «Камов» (главные разработчики гражданских и военных вертолетов в России) одобрили параметры допмиссии для их объединения. «Камов» будет присоединен к «Милю», в результате чего уставной капитал второго будет увеличен путем размещения 3 млн 350 тысяч обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой бумаги - 25 рублей.