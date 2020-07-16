Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

В ОАК пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после их объединения в один дивизион

Александр Пешков
12:15 16.07.2020
В Объединенной авиастроительной корпорации продолжается централизация управления дивизиона военной авиации ОАК.
В ОАК пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после их объединения в один дивизион
© Фото: Минобороны РФ

В Объединенной авиастроительной корпорации пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после объединения компаний. Об этом говорится в сообщении корпорации.

«Сильные и известные во всем мире бренды «МиГ» и «Сухой» сохранятся. Конструкторские бюро «МиГа» и Сухого остаются автономными и продолжат развиваться в рамках каждой инженерной школы с сохранением наработанных подходов в работе», - сообщили в ОАК.

В корпорации уверены, что это даст возможность поддержать конкуренцию между конструкторскими коллективами и на стадиях аванпроекта и НИР генерировать более широкий ряд альтернативных проектов авиационных комплексов для последующей проработки. «Сухой» и «МиГ» уже имеют опыт совместной работы над перспективными самолетостроительными программами в интересах национальной обороны.

В сообщении говорится, что производственные площадки компаний также сохранят базовые компетенции по разработке и производству авиационной техники, при этом стоят задачи оптимизации общего станочного парка и повышения загрузки высокопроизводительного оборудования предприятий.

В нем также отмечено, что «оптимизация управления и корпоративной структуры, снижение издержек, повышение эффективности работы и создание единых центров технологических компетенций – это часть мероприятий программы финансового оздоровления ОАК, принятой правительственной комиссией и одобренного на совещании с участием Президента России в мае 2020 года».

В июне 2020 года в ПАО «Компания Сухой» переданы функции единоличного исполнительного органа АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ». Генеральный директор компании ПАО «Компания «Сухой» Илья Тарасенко продолжит руководить обеими компаниями. Управляющим директором Корпорации «МиГ» назначен Андрей Герасимчук.

Занимавший до начала 2020 года пост генерального директора ПАО «Сухой» Игорь Озар в мае текущего года был назначен исполняющим обязанности генерального директора РКК «Энергия».

В сообщении ОАК говорится, что «Сухой» и «МиГ» продолжат работу под единым руководством с февраля 2020 года. В ОАК сообщили, что данные меры призваны устранить дублирование управленческих функций, сократить общепроизводственные и общехозяйственные затраты.

«Фактически большинство административных и ряд инфраструктурных функций, в том числе центры вычислений, стендовая база, функциональные службы, станут общими и будут выполнять сервисную функцию для укрепления ключевой – инженерной – компетенции», - говорится в сообщении ОАК.

РСК «МиГ» и ПАО «Сухой» - главные в России разработчики истребительной авиации. Советские самолеты МиГ-29 и Су-27, их модификации МиГ-29 К/КУБ, МиГ-29СМТ Су-30, Су-35 по праву считаются одними из лучших в мире и стоят на вооружении многих стран. 

Отметим, что в декабре 2019 года акционеры АО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» и АО «Камов» (главные разработчики гражданских и военных вертолетов в России) одобрили параметры допмиссии для их объединения. «Камов» будет присоединен к «Милю», в результате чего уставной капитал второго будет увеличен путем размещения 3 млн 350 тысяч обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой бумаги - 25 рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.07.2020, 18:21
В МИД РФ прокомментировали расширение санкций против «Северного потока - 2»
Дата16.07.2020, 08:43
Первой успешной миротворческой операции XX века исполняется 28 лет
Дата15.07.2020, 15:49
Опубликован календарь чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре
Дата16.07.2020, 12:15
В ОАК пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после их объединения в один дивизион
Дата12.07.2020, 15:10
«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:00 В стране и мире
Палестина исчезла с карт Google
11:49 В стране и мире
Видео
Гуманоид Алешенька не единственный: житель Кыштыма рассказал о вызывающих ужас аномалиях
10:20 В стране и мире
Онколог перечислил симптомы, которые по ошибке принимают за гастрит
10:03 В стране и мире
Первые советские короткоствольные пистолеты показали на видео
08:43 Армия
Видео
Первой успешной миротворческой операции XX века исполняется 28 лет
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Гуманоид Алешенька не единственный: житель Кыштыма рассказал о вызывающих ужас аномалиях
Первые советские короткоствольные пистолеты показали на видео
Видео
Не растерялась: у украинской телеведущей во время эфира выпал зуб
Видео
«Коммуналка» на 30 млрд: эксперт рассказал, что делать при получении завышенных счетов ЖКХ
Восставший из мертвых: в Колумбии живого пациента отказались отпускать из морга
«Сверхзвуковые камни»: опубликовано видео стрельбы выточенными из минералов пулями
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.