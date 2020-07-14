Борисов: кадровые резервисты ОПК имеют большие перспективы

Вице-премьер Юрий Борисов провел встречу с наставниками федерального кадрового резерва для руководящего состава оборонной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата зампреда правительства РФ.

«Конечно, обучение - это не бесплатный входной билет на вершину управленческой пирамиды, но шанс получить знания, вырасти. Руководители госкорпораций будут брать их на карандаш», - заявил Борисов на встрече с топ-менеджерами российских госкорпораций и руководителями оборонных и научных предприятий.

Борисов подчеркнул важную роль наставничества в сфере подготовки кадров для ОПК. По его словам, ему повезло начинать свою деятельность с теми людьми, кто заложил основы ракетно-космической обороны страны, на которые мы опираемся и сейчас.

«Это Анатолий Басистов, Владислав Репин, Борис Бункин, Анатолий Савин. Помню их не только потрясающими профессионалами, но и многогранными личностями, они писали картины, стихи, прозу. Это бесценная жизненная школа», - отметил Борисов.

В аппарате вице-премьера отметили, что программа подготовки кадрового резерва руководящего состава ОПК будет проводиться корпоративными академиями Росатома, Роскосмоса и Ростеха совместно с ФГУП «ВНИИ "Центр"».

Теоретически каждый из прошедших обучение может подняться до руководителя крупного предприятия или перейти на работу в головные офисы госкорпораций.