Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3

«Звезда» публикует уникальные кадры, снятые во время полетов российских штурмовиков Су-25СМ3, первоначальная версия которых всегда считалась самой живучей и самой воюющей в нашей армии.

Ни один военный конфликт не обходится без его участия: именно эти штурмовики или, как их начали называть в Афганистане, «Грачи», были первыми подняты в небо во время грузино-осетинского конфликта 8 августа 2008 года, то же самое спустя семь лет повторилось и в Сирии, где Су-25 совершили рекордное количество вылетов.

Самая современная версия этого самолета, Су-25см3, появилась на свет как раз по результатам этих двух войн. Новое вооружение, новые системы радиоэлектронной борьбы, новый навигационный комплекс, новое оборудование для полетов в ночи - все это полностью изменило облик старого штурмовика, благодаря которому новый получил прозвище «Суперграч».

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Способен нести до 32 видов различного вооружения, в том числе неуправляемые авиабомбы и ракеты, высокоточные бомбы и ракеты, оружие «воздух-воздух».