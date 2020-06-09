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Патрушев указал на дефицит маркетологов на оборонных предприятиях РФ

Александр Пешков
17:01 09.06.2020
Трудности в диверсификации производства оборонных заводов связаны в том числе с зависимостью от импортных поставок.
Патрушев указал на дефицит маркетологов на оборонных предприятиях РФ
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress

Трудности в диверсификации производства на российских оборонных предприятиях связаны с нехваткой денег, компетентных маркетологов и зависимостью от иностранных поставок. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по вопросам нацбезопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

«В числе проблем можно также назвать низкую конкурентоспособность планируемой к выпуску на оборонных предприятиях гражданской продукции, сохранение зависимости от поставок иностранного оборудования, электронной компонентной базы и материалов», - сказал Патрушев.

Он также отметил, что предприятия ОПК, как правило, не обладают свободными денежными средствами для финансирования работ по созданию технологического цикла выпуска изделий, не имеют собственных дилерских, сервисных центров, остро нуждаются в специалистах, компетентных в сфере маркетинга и поиска потенциальных заказчиков.

Диверсификация производства на предприятиях ОПК

О том, что на оборонных предприятиях необходимо усиленными темпами наращивать выпуск гражданской продукции, неоднократно говорилось на высшем уровне. Так, в октябре прошлого года Путин заявил, что пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа пройден.

А в прошлом декабре он призвал предприятия перестать «сидеть на оборонзаказе» и активнее заниматься диверсификацией.

В свою очередь, в тот момент кандидат на должность премьер-министра правительства РФ Михаил Мишустин в январе текущего года, выступая перед депутатами Государственной думы заявил, что на предприятиях ОПК нужно «наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции».

Патрушев заявлял о необходимости готовить новые меры господдержки диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе еще в октябре прошлого года. 

В марте текущего года стало известно, что российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса реструктуризируют 750 миллиардов рублей долгов, из них половина будет списана, остальные деньги - реструктуризированы.

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