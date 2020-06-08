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В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334

Александр Пешков
13:10 08.06.2020
Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что самолет предполагается использовать на местных авиалиниях в РФ.
В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и в ближайшее время отправит на имя помощника президента РФ Максима Орешкина письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334.

В документе говорится, что данное предложение связано с техническими проблемами у Superjet 100 (SSJ-100) и невозможностью его использования на различных типах взлетно-посадочных полос на региональных аэродромах.

В документе сенатор предлагает возобновить производство Ту-334, включив данное мероприятие в госпрограмму по развитию авиационной промышленности.

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