В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и в ближайшее время отправит на имя помощника президента РФ Максима Орешкина письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334.

В документе говорится, что данное предложение связано с техническими проблемами у Superjet 100 (SSJ-100) и невозможностью его использования на различных типах взлетно-посадочных полос на региональных аэродромах.

В документе сенатор предлагает возобновить производство Ту-334, включив данное мероприятие в госпрограмму по развитию авиационной промышленности.