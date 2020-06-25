«Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2022 году

Единственный в составе ВМФ авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ после ремонта в 2022 году. Об этом заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире радио «Говорит Москва».

«Я готов еще раз подтвердить, что у нас планы сдачи никуда не сдвигаются и не меняются - в 2022 году авианосец войдет снова в состав Военно-морского флота», - сказал Рахманов.

Он подчеркнул, что ремонт корабля идет в соответствии с планом, а его единственная приостановка была связана с оценкой пожара, который случился на «Кузнецове» в декабре прошлого года. Кроме того, Рахманов отметил, что произошла смена подрядчика для строительства сухого дока.

«У нас новый подрядчик, который к работе уже приступил. И сроки докования у нас также не меняются, они определены в установленные сроки следующего года», - подчеркнул глава ОСК.

«Адмирал Кузнецов» - самый большой корабль в составе Военно-Морского Флота России. Его длина - 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей. Габаритная высота 64,49 метра примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. При этом максимальная скорость крейсера - 29 узлов (54 км/ч).

Основное вооружение корабля - палубные истребители Су-33 и МиГ-29К/КУБ, а также вертолеты Ка-27, Ка-29. В ходе сирийского похода Адмирала Кузнецова впервые на корабле были размещены вертолеты Ка-52К «Катран».

Кроме того, «Адмирал Кузнецов» может наносить удары по кораблям противника. Речь идет о крылатых ракетах «Гранит», зенитном ракетно-артиллерийском комплексе «Кортик», зенитном ракетном комплексе «Кинжал».