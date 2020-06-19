Минобороны РФ заинтересовано в создании морской версии ЗРК «Тор»

Министерство обороны РФ заинтересовано в создании морской версии ЗРК «Тор». Об этом заявил заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в ходе проверки хода выполнения Государственного оборонного заказа 2020 года на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

«ЗРК семейства «Тор» показали свою высокую эффективность в Сирии и на сегодняшний день Минобороны заинтересовано в создании на его базе морской версии комплекса», – сказал Криворучко.

Он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день Минобороны заключило с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» контракты на поставку ЗРК «Тор-М2», которые позволят стабильно загрузить предприятие до 2027 года включительно

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

Кадры испытания морской версии комплекса впервые были показаны в программе «Военная приемка» в октябре 2017 года.