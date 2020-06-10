МО РФ и УЗГА создадут лизинговую компанию для поддержки российского авиапрома

Российское военное ведомство и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) создадут совместную лизинговую компанию для поддержки поставок российских самолетов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

«Недавно президент поддержал нашу инициативу, совместную с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, обращение, по созданию совместной лизинговой компании, чтобы мы, раскрутив региональную и межрегиональную повестку, могли поставлять свою, российскую технику», - сказал министр.

Он также отметил, что на Уральском заводе локализовано производство самолета L-410, с которым «как раз будет министерством обороны создаваться эта лизинговая компания Мантуров отметил, что Промсвязьбанк предоставит льготные займы для поставки L-410, произведенных в России.

«В эту же компанию будет привлекаться и парк самолетов министерства обороны, и надо сказать, что важный элемент в этом в том, что молодые летчики военные, которые рано уходят на пенсию, они будут привлекаться, долгое время будут иметь возможность летать в гражданском секторе», - пояснил Мантуров.

Он также напомнил, что в России на стадии запуска в производство находится самолет Ил-114, а также самолет «Байкал», созданный для замены Ан-2.

Самолет для внутренних воздушных линий Let L-410 «Turbolet»

Let L-410 «Turbolet» – 19-местный универсальный двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Способен перевозить до 19 пассажиров или 1800 кг груза.

Строился на чешском заводе Let, при этом в 2013 году 49% акций предприятия были приобретены ОАО «Уральская горно-металлургическая компания».

В 2017 году Денис Мантуров заявил, что производство самолета L-410 налажено в Екатеринбурге, не уточнив, впрочем, степень локализации.

Эти машины используются как для перевозки пассажиров на местных авиалиниях, так и для обучения военных летчиков.

В 2008 году была создана авиакомпания «СиЛА» (ООО «Сибирская Легкая авиация»), которая помимо пяти Ан-28 использует Let L-410 Turbolet, взятых в операционную аренду. В частности, она совершает рейсы на популярных туристических маршрутах Новосибирск-Горно-Алтайск и Иркутск – Хужир.

Сегодня пресс-служба Объединенной авиастроительно корпорации сообщила о начале стыковки первых отсеков фюзеляжа опытного самолета Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям.