Горящая земля, расплавленный металл: история создания легендарной «Катюши»

Телеканал «Звезда» в рамках проекта «Фронтовые легенды» рассказывает историю создания легендарной «Катюши», которая стала символом Победы в Великой Отечественной войне.

Появление «Катюши» связано с именем химика и изобретателя Николая Тихомирова. Родившийся в дворянской семье в 1859 году, он окончил химическое отделение физико-математического факультета Императорского Московского университета, работал над созданием ракетных снарядов («самодвижущихся мин реактивного действия»), проводил соответствующие опыты.

Гений из XIX века

Попытки создания твердотопливных ракет в интересах армии уже были, но ни у кого не получалось создать такую пороховую смесь, которая горела бы равномерно. Поэтому ракеты имели крайне плохую точность и считались бесполезными игрушками.

Тихомиров смог создать научную базу, которая стала основой для создания будущих твердотопливных реактивных снарядов. Однако этого было мало. Нужно было провести колоссальную опытную работу, для чего требовались деньги. И Тихомиров проводил ее на свой страх и риск, что привело к печальным последствиям.

© Russian Look, Goballookpress commons.wikimedia.org Николай Иванович Тихомиров

Во второй половине 1890-х годов в его лаборатории произошел взрыв, он сильно повредил ногу и руку, из-за чего был навсегда освобожден от воинской повинности. В 1915 году изобретатель представил свои разработки военным, в Комитет по техническим делам, однако, в помощи ему было отказано: правительству в тот момент было не до того.

Детские игрушки и Каменев

После Октябрьской Революции Тихомиров остался в России. В 1920 году он познакомился с Владимиром Артемьевым, который стал его ближайшим сподвижником. На захолустной пригородной Тихвинской улице в Москве они на собственные деньги сняли помещение, где была оборудована механическая мастерская. Она содержалась на собственные деньги, а также на средства от продажи велосипедных деталей и детских игрушек, изготовленных своими руками.

© Scherl, Globallookpress 19.11.1942 советские войска начали наступление на немецкий фронт под Сталинградом артиллерийским обстрелом. Наснимкестреляютракетныеустановки "Катюша"

Однако кроме кукол и машинок здесь велась разработка твердотопливных ракет. И вскоре изобретателям удалось добиться аудиенции у Главкома Вооруженными силами Советской Республики Сергея Каменева, который поручил выделить финансирование для мастерской. Так появилась «Лаборатория по разработке изобретений Н. И. Тихомирова».

Главной проблемой в создании твердотопливных ракет являлось отсутствие подходящего топлива. В лаборатории проводились опыты, проверяющие возможность использования в ракетных снарядах штатных артиллерийских пироксилиновых бездымных порохов на летучем спиртоэфирном растворителе. Эксперименты показали, что сделать это невозможно.

© Кадр из российской компьютерной игры "Ил-2 "Штурмовик" Штурмовик Ил-2 с реактивными снарядами во время Великой Отечественной войны. Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.

Позже О. Г. Филипповым и С. А. Сериковым был создан пироксилинотротиловый порох, который содержал 76,5% пироксилина, 23% тротила и 0,5% централита. Из этой смеси можно было создать толстостенные цилиндрические шашки с центральным каналом, с плотной структурой и способностью гореть параллельными слоями достаточно стабильно. И хотя производство этих шашек было довольно сложным, стало возможно управлять горением, а значит, рассчитывать направление и дальность полета реактивного снаряда.

3 марта 1928 года на одном из полигонов в районе Ленинграда был проведен первый пуск ракеты на новом топливе. По мнению Артемьева, она послужила фундаментом при создании реактивных снарядов для знаменитых «Катюш».

Сюрприз от «Катюши»

Для создания реактивных снарядов потребовалось решить множество проблем, в том числе со стабилизацией. Ими занимались в организованном в 1933 году Реактивном научно-исследовательском институте (РНИИ), который в 1937 году был переименован в НИИ-3. Именно там был создан более простой в производстве порох и разработаны реактивные снаряды РС-82 и РС-135.

Реактивные снаряды начали устанавливаться на самолеты и применялись в боестолкновениях с японскими войсками в 1939 году, с их помощью даже удавалось сбивать самолеты. Однако отношение к реактивной артиллерии у военных оставалось скептическим и финансировалось по остаточному принципу. Многие работы велись благодаря энтузиазму главного конструктора НИИ № 3 НКБ Андеря Костикова и группы других сотрудников НИИ.

Именно они создали пусковую установку для реактивных снарядов на базе автомобиля «ЗИС-6» (трехосная версия грузовика «ЗИС-5», позже в качестве шасси начали использовать Studebaker US6).

Отметим, что главным конструктором Костиков стал после арестов сотрудников института Валентина Глушко, Сергея Королева, Георгия Лангемака, Ивана Клейменова. Последние двое были расстреляны еще в 1938 году.

Огневая мощь БМ-13 стала сюрпризом не только для немцев, но и для советского командования. «Катюша» была продемонстрирована военным 17 июня 1941 года в числе других разработок. Причем ее показ значился в программе последним, потому что от реактивной артиллерии никто ничего особенного не ожидал. А зря.

© RussianLook, Globallookpress Ночной бой "Катюш"

Полный залп пяти установок произвел на всех очень сильное впечатление. Маршал Тимошенко лично доложил Сталину об этом оружии. Приказ о его принятии на вооружение был подписан через три дня, за считанные часы до начала Великой Отечественной войны.

Горящая земля, расплавленный металл

Первой в РККА отдельной экспериментальной батареей реактивной артиллерии командовал капитан Иван Флеров. Он понимал, что от первого боевого применения установок во многом зависит их судьба. Было важно выбрать подходящую цель и время.

И вскоре такая цель была найдена. По данным военного историка и очевидца первого залпа «Катюш» Андрея Сапронова, впервые это оружие было применено 14 июля 1941 года для нанесения ударов по занятому накануне немцами городу Рудня. Через два дня с ее помощью обстреляли железнодорожную станцию Орша и переправу через реку Оршица.

© Mary Evans Picture Library, Globallookpress БМ-13 в Белоруссии, 1941 год.

Эффект от удара был ошеломляющим. Даже в сухих донесениях в генеральный штаб, немцы употребляли выражения «…огневой налет подобен урагану. Снаряды разрываются одновременно. Потери в людях значительные». В этот день начальник немецкого генштаба Франц Гальдер сделал в своем дневнике такую запись:

«Русские под Оршей применили какое-то новое неизвестное оружие. Шквал огнеметных снарядов сжег ж-д станцию, все эшелоны с техникой и личным составом прибывших воинских частей. Горела земля. Плавился металл».

По воспоминаниям немецких солдат, которые смогли пережить огонь «Катюш», это было самым страшным впечатлением за всю войну. И в этом нет ничего удивительного: несмотря на недостаточную точность, один залп десятков «Катюш» по общему весу взрывчатого вещества превосходил обычные артиллерийские орудия в десятки, а то и сотни раз, от воя реактивных снарядов в жилах стыла кровь.

© Globallookpress Советские солдаты заряжают БМ-13

В советских войсках БМ-13 ласково прозвали «Катюшей», а в немецких – «Сталинский оргАн».

Заслуга Флерова была в том, что он вместе со своими бойцами, рискуя жизнью, вырабатывал тактику применения нового оружия. Его доклады постоянно отправлялись командованию. Но обстановка в 1941 году на фронтах была крайне тяжелой, и вскоре первая батарея «Катюш» погибла.

Гибель Флерова

Немецкое командование, узнав о «новом оружии русских», приказало любой ценой захватить его. За «Катюшами» была объявлена настоящая охота. В октябре гитлеровцы провели стремительную операцию по окружению советских войск под Вязьмой. Во вражеском кольце оказалась и батарея Флерова. И хотя из окружения удалось вырваться 46 военнослужащим батареи, подробности о гибели командира стали известны только в конце войны, когда в руки командования попали архивы одного из армейских штабов верхмахта.

Тогда стало известно, что батарея погибла в ночь с 6 на 7 июня 1941 года, нарвавшись на засаду фашистов. Личный состав принял бой, успев подорвать все установки БМ-13. Тяжело раненый Флеров взорвал себя вместе с головной машиной.

© РИА-Нвости Иван Андреевич Флеров, капитан, командир первой батареи реактивной артиллерии "Катюша"

Интересно, что много позже немцы все же смогли захватить снаряды и установку БМ-13. Однако создать собственную реактивную артиллерию, сопоставимую по характеристикам с советской, у них не получилось.

Более того, немцы, при всей мощи своей промышленности, не смогли наладить массовый выпуск топлива для реактивных снарядов, хотя его состав смеси им был известен. А в СССР за годы войны было выпущено около 11 тысяч пусковых установок. И если в ноябре 1941 года было сформировано 45 дивизионов «Катюш», то к 1 января 1942 года их насчитывалось уже 87, в октябре 1942 года — 350, а в начале 1945 — 519.

© Кадр из компьютерной игры War Thunder БМ-13 ведет огонь

В 1960-х годах командующий Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск маршал артиллерии Константин Казаков подписал представление о присвоении Флерову посмертного звания Героя Советского Союза. Однако указом Президиума Верховного Совета СССР Иван Андреевич Флеров посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

В 1995 году указом президента России Флерову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. А в 1998 году он был навечно зачислен в списки командного факультета Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

На смену «Катюше» в СССР были созданы реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо», «Ураган» и «Смерч». Россия и по сей день остается лидером в области создания РСЗО.