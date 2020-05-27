Серийные поставки новейшей кассетной бомбы «Дрель» в ВС РФ начнутся в 2022 году

Серийные поставки в войска новейшей авиационной планирующей бомбы «Дрель» планируется начать в 2022 году, заявил исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» Александр Кочкин.

«Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут еще какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий», - приводит РИА Новости его слова.

Кочкин отметил, что боеприпас позволяет боевым самолетам уничтожать объекты, не входя в зону действия ПВО противника. Авиабомба может самостоятельно находить цель и раскрываться над ней. Отличительная особенность боеприпаса в том, что в его конструкции применена так называемая кассетная технология, когда поражающую часть формируют отдельные самоприцеливающиеся элементы.

«Если даже этой кассете не удается найти цель, она все равно через определенное время самоуничтожится и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий», - добавил Кочкин.

Авиабомба «Дрель» впервые была представлена широкой публике в 2015 году. Испытания изделия начались в 2016 году. Боеприпас был разработан на базе предприятия «НПО “Базальт”» и работает по принципу «пустил - забыл»: кассета самостоятельно выбирает цель и идентифицирует ее. Поражающие элементы запрограммированы на конкретные цели - ракетные и артиллерийские установки, бронетехнику - и исключают наведение на гражданские объекты.