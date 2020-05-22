Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска

Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Ростех».

«Это первая поставка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" в войска», - сообщили в ГК «Ростех».

В феврале текущего года сообщалось, что испытания артиллерийской установки завершатся в 2022 году.

«Завершение испытаний 152-мм самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" предусмотрено в 2022 году. Вопрос поставки САУ на вооружение находится в компетенции Минобороны РФ», - сообщили тогда в концерне «Уралвагонзавод» (производитель САУ - прим. ред).

Самоходная 152-мм гаубица «Коалиция-СВ» создана для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, живой силы, ПВО, ПРО и других объектов в глубине его обороны.

В перспективе она поступит на вооружение отдельных артиллерийских бригад.

А мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки будут вооружаться модернизированными гаубицами «Мста-С».

Впервые была представлена на Параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По своим характеристикам превосходит все существующие аналоги.