КРЭТ: нареканий к аппаратам ИВЛ в клиниках Москвы и Петербурга не было

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента», установленные в больницах Москвы и Петербурга, где произошли пожары, поставляются с 2012 года, сообщили в пресс-службе «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который входит в Ростех.

В компании отметили, медицинское оборудование прошло проверку, и нареканий к аппаратам ИВЛ не было. В частности, они прошли тестирование под высокой нагрузкой, и результаты испытаний подтверждены документально.

Возгорание аппаратов ИВЛ названо причиной унесших человеческие жизни пожаров в больнице Святого Георгия 12 мая и московской клинике №50 9 мая, проверяются на безопасность. Оба устройства были изготовлены на одном Уральском приборостроительном заводе.

Ростех принес соболезнования родным и близким погибших. По факту случившегося проводится проверка.