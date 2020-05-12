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Первый танкер Aframax на газомоторном топливе спущен на воду в РФ

Александр Пешков
14:29 12.05.2020
Данные танкеры называют «зелеными», потому что они могут работать на сжиженном природном газе, что минимизирует вред окружающей среде.
Первый танкер Aframax на газомоторном топливе спущен на воду в РФ
© Фото: http://www.sskzvezda.ru

Первый танкер Aframax на газомоторном топливе спущен на воду на верфи «Звезда». Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Роснефти Игорь Сечин.

«Опустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе на "Звезде"», - сказал Сечин.

Он подчеркнул, что в успех данного проекта мало кто верил.
По классификации AFRA (Average Freight Rate Assessment) этот тип танкеров относится к классу LR2 (Large Range 2).

Мощность двигательной установки Aframax составляет примерно 13-17 тысяч кВт, скорость этих танкеров составляет примерно 15 узлов.

Ранее сообщалось, что первый спущенный на воду танкер будет носить имя «Владимир Мономах».

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