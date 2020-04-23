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В S7 заявили о заморозке «Морского старта» из-за пандемии COVID-19

Александр Пешков
10:55 23.04.2020
Комплекс был доставлен во Владивосток, однако на данный момент у предприятия нет возможности заниматься этим проектом.
В S7 заявили о заморозке «Морского старта» из-за пандемии COVID-19
© Фото: Roscosmos, Globallookpress

Авиакомпания S7 из-за экономической ситуации на рынке авиаперевозок была вынуждена заморозить работы по запуску ракет с плавучей платформы «Морской старт», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Владислава Филева.

«Мы программу пока заморозили до лучших времен», - сказал Филев.

Филев не стал говорить о том, какую планируется использовать для запусков с платформы ракету.

«Знаете, сейчас нам действительно не до этого», - сказал он.

Платформа и сборочно-командное судно для космодрома «Морской старт» прибыли на Дальний Восток в марте.


Плавучий космодром «Морской старт»

«Морской старт» (англ. Sea Launch) - плавучий космодром для запуска ракет модификации «Зенит-3SL» семейства «Зенит». 

Выводить коммерческие спутники связи и телевещания оптимальнее всего на геостационарную орбиту. Эта орбита пролегает над экватором, и космический аппарат совершает оборот вокруг планеты за 24 часа, фактически зависнув над одним и тем же местом. Однако для того, чтобы вывести на эту орбиту спутник с одного из существующих космодромов, ему будет необходимо потратить драгоценное топливо, что снижает продолжительность его жизни в космосе примерно на три года и повышает стоимость вывода килограмма полезной нагрузки на 30%. А это колоссальные деньги.

На мировом рынке запуска коммерческих спутников в данный момент доминируют четыре основных «игрока». Это российский космодром Байконур в Казахстане, мыс Канаверал и база ВВС Ванденберг в США, а также Куру во французской Гвиане. Россия также имеет космодромы Плесецк и Восточный. Все эти площадки находятся далеко от экватора. Это не означает, что они нерентабельны, однако конкретно для вывода спутников на геостационарную орбиту они подходят не в полной мере.

Ближе всех к экватору, на широте 5°3', находится космодром Куру. Но сотрудничать с Францией США отказались, потому что космодром находится в другой стране, а значит, за его аренду придется платить, а удаление в 500 км от экватора также потребует затрат топлива.
В результате выбор был сделан в пользу платформы в океане. В 1995 году был создан консорциум, в который вошли американская фирма Boeing Commercial Space, российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия», украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш», а также норвежская судостроительная компания Aker Kværner (20%).

Всего начиная с 1999 по 2014 год было выполнено 32 успешных, один частично успешный и три неудачных пуска, один из которых закончился повреждением платформы.

В 2009 году компания объявила о своем банкротстве и финансовой реорганизации. В 2010 году совет директоров консорциума принял решение отдать Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» основной пакет акций. В результате компания получила 95% акций, Boeing - 3% и Aker Solutions - 2%. С началом политической дестабилизации на Украине начали рваться многолетние технологические цепочки, в том числе и в космической сфере. В результате проект остался без ракеты «Зенит» и был приостановлен.

17 апреля 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса «Морской старт». Ранее был опубликован список из 70 запусков, которые компания планировала провести за 15 лет. 

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