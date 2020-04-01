Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Бомбардировщик Су-2: предок ПАК ФА

Александр Пешков
08:00 01.04.2020
Су-2 – уникальный для своего времени самолет, первая разработка ОКБ Сухого, в которой проявились все особенности его конструкторского стиля. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самолет разрабатывался бригадой Павла Сухого в ОКБ Туполева и изначально носил индекс АНТ-51, где АНТ – Андрей Николаевич Туполев, а СЗ – «Сталинское задание». Известно, что вождь лично курировал данный проект.  

В то время военная доктрина СССР подразумевала прорыв вражеской обороны на всю ее глубину, и авиации отводилась огромная роль. И хотя тяжелых бомбардировщиков в Стране Советов было достаточно, с фронтовой авиацией были сложности. При этом денег у государства было мало, поэтому было решено создавать универсальный самолет.  

Предполагалось, что его можно будет использовать как разведчик, бомбардировщик, корректировщик артиллерийского огня. В конкурсе участвовали ведущие авиаконструкторы СССР, в том числе Павел Сухой. В 1939 году, когда ББ-1 запускался в производство, бригада Павла Сухого была выделена в самостоятельное КБ.  

Таким образом, Су-2 можно считать первым самолетом ОКБ Павла Сухого и именно эта машина стоит как памятник у его проходной.  

Интересные факты 

Сухой планировал сделать самолет цельнометаллическим, но реальность внесла свои коррективы. В серию пошла машина смешанной конструкции.  

Первый полет на Су-2 совершил уже всемирно на тот момент известный летчик Михаил Громов в 1937 году. 

По задумке конструктора, 400 килограмм бомб самолет мог нести во внутреннем отсеке фюзеляжа. Это позволяло увеличить скорость.  

Конструкция самолета была хорошо продумана и позволяла облегчить работу экипажа и наземных служб. Так, бомбардировщик имел просторную и теплую кабину, отличную живучесть, двойное управление. Если летчик был ранен, его мог взять на себя штурман. Кроме того, это позволило упростить обучение.  

По разным причинам по-настоящему массовым Су-2 не стал, было построено 893 самолета. 

Боевое применение 

Довольно много Су-2 было уничтожено на аэродромах в первые дни войны. Также много самолетов было потеряно потому, что в 1941 году они применялись не по назначению, как штурмовики и даже как истребители.  

То, что самолет мог вести бой с истребителями было доказано летчицей Екатериной Зеленко, которая 12 сентября 1941 года в неравном бою смогла сбить один Messerschmitt Bf.109, а затем совершив воздушный таран.   

Во второй половине войны самолеты Су-2 стали чаще выполнять функции разведчиков и корректировщиков артиллерийского огня. Поддержка же войск на поле боя была возложена на штурмовики Ил-2 и пикирующие бомбардировщики Пе-2.  

Характеристики  

Максимальная скорость у земли: 430 км/ч; Максимальная скорость на высоте 5850 м: 486 км/ч;  

Дальность полета: 910 км; Стрелковое вооружение: 4 × ШКАС неподвижных и 1-2 × ШКАС подвижных; Бомбовая нагрузка: 400 кг; Подвесные вооружения: 8 НУРС РС-82 или РС-132. 

Макет Су-2 в парке Победы.
Макет Су-2 в парке Победы.
© Simm, commons.wikimedia.com
Николай Фиников, Районы боевых действий на Орловско-Курской дуге.
Николай Фиников, Районы боевых действий на Орловско-Курской дуге.
© МАММ МДФ
Самолёт Су-2. Уточнение экипажем боевого задания, 1944 год.
Самолёт Су-2. Уточнение экипажем боевого задания, 1944 год.
© commons.wikimedia.com
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.04.2020, 01:07
ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
Дата01.04.2020, 06:05
Солидарность на фоне пандемии: кадры отправки самолета ВКС РФ с медоборудованием в США
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата31.03.2020, 08:00
Танк прорыва ИС-2: «Сталин» против «Тигров»
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:00 В стране и мире
В России изменили правила техосмотра
07:58 В стране и мире
Видео
Подготовка к карантину: на хлебозаводе в Сирии ужесточили меры безопасности
07:41 В стране и мире
Стартовая платформа космодрома «Морской старт» пришвартуется в Приморье
07:26 В стране и мире
Первые больные COVID-19 появились в Северной Осетии
07:09 В стране и мире
Неизвестный корабль протаранил судно береговой охраны в Венесуэле
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Вирусолог рассказала, у кого формируется пожизненный иммунитет к коронавирусу
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Видео
Скотный двор: опустевший из-за коронавируса город в Уэльсе захватили козлы
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Видео
«Берегите себя»: москвичей призывают не выходить из дома через громкоговорители
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.