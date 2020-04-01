Бомбардировщик Су-2: предок ПАК ФА

Самолет разрабатывался бригадой Павла Сухого в ОКБ Туполева и изначально носил индекс АНТ-51, где АНТ – Андрей Николаевич Туполев, а СЗ – «Сталинское задание». Известно, что вождь лично курировал данный проект.

В то время военная доктрина СССР подразумевала прорыв вражеской обороны на всю ее глубину, и авиации отводилась огромная роль. И хотя тяжелых бомбардировщиков в Стране Советов было достаточно, с фронтовой авиацией были сложности. При этом денег у государства было мало, поэтому было решено создавать универсальный самолет.

Предполагалось, что его можно будет использовать как разведчик, бомбардировщик, корректировщик артиллерийского огня. В конкурсе участвовали ведущие авиаконструкторы СССР, в том числе Павел Сухой. В 1939 году, когда ББ-1 запускался в производство, бригада Павла Сухого была выделена в самостоятельное КБ.

Таким образом, Су-2 можно считать первым самолетом ОКБ Павла Сухого и именно эта машина стоит как памятник у его проходной.

Интересные факты

Сухой планировал сделать самолет цельнометаллическим, но реальность внесла свои коррективы. В серию пошла машина смешанной конструкции.

Первый полет на Су-2 совершил уже всемирно на тот момент известный летчик Михаил Громов в 1937 году.

По задумке конструктора, 400 килограмм бомб самолет мог нести во внутреннем отсеке фюзеляжа. Это позволяло увеличить скорость.

Конструкция самолета была хорошо продумана и позволяла облегчить работу экипажа и наземных служб. Так, бомбардировщик имел просторную и теплую кабину, отличную живучесть, двойное управление. Если летчик был ранен, его мог взять на себя штурман. Кроме того, это позволило упростить обучение.

По разным причинам по-настоящему массовым Су-2 не стал, было построено 893 самолета.

Боевое применение

Довольно много Су-2 было уничтожено на аэродромах в первые дни войны. Также много самолетов было потеряно потому, что в 1941 году они применялись не по назначению, как штурмовики и даже как истребители.

То, что самолет мог вести бой с истребителями было доказано летчицей Екатериной Зеленко, которая 12 сентября 1941 года в неравном бою смогла сбить один Messerschmitt Bf.109, а затем совершив воздушный таран.

Во второй половине войны самолеты Су-2 стали чаще выполнять функции разведчиков и корректировщиков артиллерийского огня. Поддержка же войск на поле боя была возложена на штурмовики Ил-2 и пикирующие бомбардировщики Пе-2.

Характеристики

Максимальная скорость у земли: 430 км/ч; Максимальная скорость на высоте 5850 м: 486 км/ч;

Дальность полета: 910 км; Стрелковое вооружение: 4 × ШКАС неподвижных и 1-2 × ШКАС подвижных; Бомбовая нагрузка: 400 кг; Подвесные вооружения: 8 НУРС РС-82 или РС-132.