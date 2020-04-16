Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

В России начались исследования по созданию нового легкого истребителя

Александр Пешков
11:15 16.04.2020
Самолет будет двухдвигательным, работы ведет в том числе РСК «МиГ».
В России начались исследования по созданию нового легкого истребителя
© Фото: Минобороны РФ

В России начались исследования в интересах создания легкого истребителя нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, которая не так давно была включена в госкорпорацию «Ростех».

«В частности, в конце прошлого года РСК «МиГ» разместила заказ на исследование «аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы, сравнение с зарубежными аналогами» на период 2020-2025 годов. Информация об этом была размещена на портале госзакупок. Стоимость работ оценивается в 4 миллиона рублей», - сообщили в ОАК.

Легкий истребитель пятого поколения

Впервые о возможности создания легкого истребителя пятого поколения в РСК «МиГ» заявил занимавший тогда пост вице-премьера Дмитрий Рогозин в 2017 году. По его словам, самолет должен подняться в 2025 году. На форуме «Армия-2017» глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» о схеме данного самолета сообщил, что его предполагается создавать двухдвигательным.

Позже исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин заявил, что двигатель для этой машины может быть создан на базе РД-33. В ходе выставки IDEX-2019 стало проходили переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о возможности создания легкого истребителя пятого поколения.

Концепция о том, что в ВВС страны оптимально соотношение 80% легких истребителей и 20% тяжелых, появилась еще в 1960-е годы и была принята повсеместно. Связано это с тем, что использование дорогой и тяжелой машины, которая имеет избыточные возможности для выполнения определенных задач, не всегда выгодно. Именно поэтому в СССР было решено создавать сразу два самолета.

В СССР были созданы две такие машины: тяжелый истребитель Су-27 и легкий МиГ-29. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата16.04.2020, 08:33
Уничтожить «врага»: танкисты ЦВО освоили модернизированные Т-72Б3М на Южном Урале
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата16.04.2020, 11:15
В России начались исследования по созданию нового легкого истребителя
Дата16.04.2020, 00:00
«Те, кто брал Берлин»: опубликованы рассекреченные документы о начале решающей битвы Великой Отечественной войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:44 Армия
Химащита от короновируса: военные продезинфицировали вагоноремонтный завод в Петербурге
12:23 В стране и мире
В Японии введен режим ЧС
11:55 В стране и мире
В России за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом
11:55 Эксклюзив
Видео
«Медпомощь не оказывали»: раненый пленный рассказал об условиях пребывания на Украине
11:44 В стране и мире
Президент утвердил список поручений в связи с пандемией
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Будьте здоровы»: как не заразиться COVID-19, если на вас чихнули на улице
Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Биолог назвала опасные последствия для переболевших COVID-19
Видео
Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.