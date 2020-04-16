В России начались исследования по созданию нового легкого истребителя

В России начались исследования в интересах создания легкого истребителя нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, которая не так давно была включена в госкорпорацию «Ростех».

«В частности, в конце прошлого года РСК «МиГ» разместила заказ на исследование «аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы, сравнение с зарубежными аналогами» на период 2020-2025 годов. Информация об этом была размещена на портале госзакупок. Стоимость работ оценивается в 4 миллиона рублей», - сообщили в ОАК.

Легкий истребитель пятого поколения

Впервые о возможности создания легкого истребителя пятого поколения в РСК «МиГ» заявил занимавший тогда пост вице-премьера Дмитрий Рогозин в 2017 году. По его словам, самолет должен подняться в 2025 году. На форуме «Армия-2017» глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» о схеме данного самолета сообщил, что его предполагается создавать двухдвигательным.

Позже исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин заявил, что двигатель для этой машины может быть создан на базе РД-33. В ходе выставки IDEX-2019 стало проходили переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о возможности создания легкого истребителя пятого поколения.

Концепция о том, что в ВВС страны оптимально соотношение 80% легких истребителей и 20% тяжелых, появилась еще в 1960-е годы и была принята повсеместно. Связано это с тем, что использование дорогой и тяжелой машины, которая имеет избыточные возможности для выполнения определенных задач, не всегда выгодно. Именно поэтому в СССР было решено создавать сразу два самолета.

В СССР были созданы две такие машины: тяжелый истребитель Су-27 и легкий МиГ-29.