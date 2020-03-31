Летчик-испытатель Ту-160М рассказал о первом полете на модернизированном ракетоносце

Заслуженный летчик-испытатель РФ Анри Наскидянц рассказал о первом полете на новом стратегическом ракетоносце Ту-160М.

«Я очень остался доволен полетами на Ту-160М. Очень большой диапазон высоких скоростей. На удивление очень корректно идет - мягкий самолет, очень приятный. Сама машина имеет ручку управления, и она по управляемости ближе к самолету более легкому, хотя является самым тяжелым стратегическим ракетоносцем», - отметил он.

Анри Наскидянц в интервью подчеркнул, что безопасность Ту-160М - это дело государственной важности.

«Такие самолеты должны взлетать и садиться, и быть достойными своих конструкторов. Но когда доверяют первый подъем - я считаю, это честь для летчика-испытателя. Тем более такой красивой машины как Ту-160М – это мечта», - уточнил он.

Летчик-испытатель также подчеркнул, что полет был выполнен благополучно, все сработали на оценку «отлично».

«КБ "Туполева" и "Казанский авиационный завод" сделали все, чтобы этот самолет взлетел. Огромная благодарность. Спасибо! Я восхищен», - заключил эксперт.

Интервью опубликовал в своих соцсетях КБ «Туполев» (в составе ОАК, входит в «Ростех»).