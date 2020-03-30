В «Ростехе» рассказали об испытательных полетах Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов. Об этом сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

По его словам, самолет будет поставлен в соответствии с контрактом, а подробности раскрывать пока рано.

«Это сложный, высокотехнологичный продукт. Перед поступлением в войска техника проходит жесткие и многочисленные испытания, в частности, летные. Эти самолеты уже совершили несколько тысяч полетов», - цитирует его РИА Новости.

Евтушенко отметил, что разработчики используют результаты испытаний для того, чтобы сделать Су-57 еще более совершенным.

Су-57 - истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Президент России Владимир Путин назвал его лучшим военным самолетом в мире. Новейший российский комплекс фронтовой авиации опережает всех конкурентов по тактико-техническим характеристикам.