Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок

Четвертое поколение подводных лодок - это шаг вперед: это снижение шумности, появление новых систем, искусственного интеллекта, новых видов высокотехнологичного, более точного оружие. Об этом рассказал вице-адмирал Олег Бурцев в интервью программе «Между тем». Он также предположил, когда ожидать появление пятого поколения подлодок.

«Между разработками новых подводных лодок и спуском на воду проходит достаточный период времени. Я бы не стал загадывать, честно говоря. Я думаю, что где-нибудь к концу 20-х годов мы можем получить какой-то задел новых кораблей», - считает Бурцев.

О том, что в России ведется разработка субмарин пятого поколения, ранее сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. По его словам, атомные подлодки станут еще более совершенными по всем своим характеристикам.