Новейший ЗРК С-350 «Витязь»: кадры из сборочного цеха

Концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал съемочной группе телеканала «Звезда» новейшие зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь», которые будут участвовать в Параде Победы на Красной площади. В сборочном цеху предприятия в Петербурге журналистам показали сразу несколько машин, которые уже через несколько дней отправятся в Москву.

«Главное преимущество ЗРК С-350 Витязь в том, что он может поражать цели во всех направлениях, на 360 градусов. От него никуда не скроешься. У этой техники нет аналогов в мире», - рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу в июне прошлого года сообщил о завершении разработки С-350 «Витязь». Минобороны России уже получило первые комплекты системы противовоздушной обороны С-350 «Витязь». Ранее эта техника никогда не участвовала в парадах на 9 мая.

«Витязь» - зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для борьбы со всеми видами существующих и перспективных воздушных целей - авиации, крылатых и баллистических ракет, а также малозаметных объектов вроде БПЛА.

Комплекс представляет собой самоходную пусковую установку, которая работает совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля Брянского автомобильного завода колесных тягачей. Для работы в условиях бездорожья «Витязь» может получить гусеничную платформу.