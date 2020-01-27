«Росатом» готовится к строительству АЭС в Эфиопии

Эфиопия ведет подготовительные работы для строительства в стране атомной электростанции согласно договоренностям с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла африканской республики в РФ Алемайеху Тегену.

По словам посла, с момента подписания соглашения в Эфиопии уже состоялись две встречи специалистов Росатома и сотрудников эфиопского министерства инноваций и технологий, в ходе которых были созданы рабочие группы.

«Теперь они составляют план действий. Когда с этим будет закончено, мы сможем узнать, когда начнется строительство АЭС», - сказал он.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.

В настоящее время Росатом занимает 1 место в мире по величине портфеля зарубежных проектов строительства АЭС — 36 энергоблока в 12 странах. Основными заказчиками Росатома новых АЭС в последние годы стали Индия, Китай, Турция, Бангладеш. Компания реализует проект строительства АЭС в Финляндии, а также в Венгрии и Белоруссии.