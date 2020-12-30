Модернизированный вариант вертолета «Ансат» совершил первый полет

Модернизированный легкий многоцелевой вертолет «Ансат-М» с увеличенной дальностью полета впервые поднялся в воздух, сообщает пресс-служба Ростеха.

Винтокрылая машина получила новую топливную систему. Отмечается, что за счет модернизации хвостового оперения улучшена путевая устойчивость. Также на вертолете установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование, что позволяет совершать полет в условиях нулевой видимости.

«Появилась возможность установки дополнительного бака – в результате дальность полета выросла с 505 до 800 км. Доля композитных материалов в конструкции увеличена на 15% и составляет 35% – это позволило снизить вес вертолета и повысить его летные характеристики. Сертификационные испытания "Ансат-М" и первые поставки запланированы на 2021 год», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

В перспективе на вертолете будет улучшена аэродинамика лопастей рулевого и несущего винта, что увеличит возможности маневрирования и снизит уровень шума в салоне, а также повысит максимальную высоту взлета и посадки, крейсерскую скорость, взлетную массу. В следующем году «Ансат» планируется оснастить новой противообледенительной системой и автопилотом.

В ноябре холдинг «Вертолеты России» передал Министерству внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина) первый вертолет «Ансат» в медицинской комплектации.

«Ансат» - российский многоцелевой вертолет легкого класса вместимостью семь-девять пассажиров, который может перевозить 1 300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработан конструкторским бюро Казанского вертолетного завода.

Благодаря своим техническим возможностям и современному конструктивному облику вертолет обладает некоторыми конкурентными преимуществами перед своими аналогами и может выпускаться в самых различных модификациях. Большой объем кабины (восемь кубических метров) позволяет эффективно размещать в ней самое разнообразное оборудование.

Медицинская версия позволяет полноценно выполнять функцию «воздушной скорой помощи». Во время перевозки медицинская бригада может проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего, поддерживать его жизнь и проводить интенсивную терапию.

Модернизированный вертолет является первым сертифицированным вертолетом с размещенным современным медицинским оборудованием, состав которого полностью соответствует всем требованиям Минздрава России.