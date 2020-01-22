В России разработают РЛС для обнаружения малых беспилотников

По его словам, субмиллиметровый локатор способен с недостижимой в других диапазонах точностью концентрировать луч на достаточно компактном объекте, определять его форму, материал, скорость и траекторию полета.

«Терагерцевая (длина волны меньше миллиметра - прим. ред.) технология будет преобразована в продукт в течение пяти лет. Такие РЛС будут способны обнаруживать малые беспилотники, работать в космосе», - приводит ТАСС его слова.

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