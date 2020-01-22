В России разработают РЛС для обнаружения малых беспилотников
Радиолокационная станция сможет обнаруживать любые, даже самые малые БПЛА.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В России в течение пяти лет разработают радиолокационные станции для обнаружения малоразмерных дронов. Созданием радиолокаторов, функционирующих в терагерцевом диапазоне, займется производитель высокотехнологичной продукции АО «РТИ», сообщил генеральный директор компании Павел Лаптаев.
«Терагерцевая (длина волны меньше миллиметра - прим. ред.) технология будет преобразована в продукт в течение пяти лет. Такие РЛС будут способны обнаруживать малые беспилотники, работать в космосе», - приводит ТАСС его слова.
По его словам, субмиллиметровый локатор способен с недостижимой в других диапазонах точностью концентрировать луч на достаточно компактном объекте, определять его форму, материал, скорость и траекторию полета.