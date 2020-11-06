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Корвет «Алдар Цыденжапов» испытал корабельное оружие в Японском море

Андрей Аркадьев
11:27 06.11.2020
Корабль провел очередные испытательные стрельбы по морским и воздушным целям.
Корвет «Алдар Цыденжапов» испытал корабельное оружие в Японском море
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

В Японском море проходят испытания новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Корвет провел испытательные стрельбы по морским и воздушным целям из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190 и шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630.

Также моряки отработали создание радиоэлектронных помех с применением 122-мм пусковой установки ПК-10. Работу корабля в море обеспечивают самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.

На очереди подготовка к испытанию противолодочного оружия и противокорабельного комплекса крылатых ракет «Уран».

«Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20 380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

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