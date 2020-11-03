Путин заявил, что Россия обладает уникальным ледовым флотом

Россия обладает уникальным ледовым флотом, это первенство необходимо постоянно подтверждать и наращивать свои позиции, заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага РФ на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге.

«Мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день», - сказал глава государства.

В церемонии также принимают участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и сын бывшего премьер-министра России Виталий Черномырдин.

«Виктор Черномырдин» оснащен двумя вертолетными площадками, ангаром и комплексом хранения вертолетного топлива и заправки вертолетов. Главные цели ледокола - ледовая разведка и буксировка судов, снабжение научных экспедиций в Арктике и Антарктике. Ожидается, что судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути.