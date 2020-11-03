Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Путин заявил, что Россия обладает уникальным ледовым флотом

Роман Закурдаев
Андрей Аркадьев
18:11 03.11.2020
В пассажирском порту Морской фасад в Северной столице проходит церемония поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Alekc2m, Wikimedia

Россия обладает уникальным ледовым флотом, это первенство необходимо постоянно подтверждать и наращивать свои позиции, заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага РФ на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге.

«Мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день», - сказал глава государства.

В церемонии также принимают участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и сын бывшего премьер-министра России Виталий Черномырдин.

«Виктор Черномырдин» оснащен двумя вертолетными площадками, ангаром и комплексом хранения вертолетного топлива и заправки вертолетов. Главные цели ледокола - ледовая разведка и буксировка судов, снабжение научных экспедиций в Арктике и Антарктике. Ожидается, что судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.