ОПК Работы по созданию новейшей зенитной ракетной системы С-500 завершат в 2021 году Кирилл Васин Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов ранее отметил, что уже идут закупки комплектующих для серийного производства. © Фото: Минобороны России Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что в 2021 году планируется завершить работы по созданию новейшей зенитной ракетной системы С-500. «Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», - сказал Юдин. На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что госиспытания С-500 начаты, идут закупки комплектующих для серийного производства. Борисов также назвал С-500 венцом в создании техники противовоздушной обороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика