Работы по созданию новейшей зенитной ракетной системы С-500 завершат в 2021 году
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов ранее отметил, что уже идут закупки комплектующих для серийного производства.
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Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что в 2021 году планируется завершить работы по созданию новейшей зенитной ракетной системы С-500.
«Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», - сказал Юдин.
На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что госиспытания С-500 начаты, идут закупки комплектующих для серийного производства. Борисов также назвал С-500 венцом в создании техники противовоздушной обороны.