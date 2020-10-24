Дизельно-электрическую подлодку «Волхов» передали ВМФ России

Дизельно-электрическую подводную лодку 636.3 «Волхов» передали Военно-морскому флоту России. Об этом заявили в пресс-службе Адмиралтейских верфей.

«Сегодня подводная лодка "Волхов" передана в состав Военно-морского флота России», - говорится в сообщении.

Ходовые испытания подлодки завершились в середине июля. Судно успешно выполнило запланированные погружения.

Подводная лодка «Волхов» была заложена в июле 2017 года, а в декабре 2019-го – спущена на воду. Первая подводная лодка – «Петропавловск-Камчатский» – была передана ВМФ в ноябре этого же года. В настоящее время в цехах «Адмиралтейских верфей» ведется строительство еще двух подлодок серии – «Магадан» и «Уфа». Все три блока каждого из кораблей прошли гидравлические испытания. Строительство серии идет по графику и согласно контракту.

Подводные лодки проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире и обладают высокой боевой эффективностью. Мировой приоритет данного класса подлодок обеспечивает сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейшего инерциального навигационного комплекса, современной автоматизированной информационно-управляющей системы и мощного торпедно-ракетного вооружения.