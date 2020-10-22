ОДК-Климов вручили акт о прохождении ГСИ двигателя ВК-2500П

Двадцать второго октября 2020 года в ОДК-Климов состоялось торжественное вручение акта государственных стендовых испытаний с участием членов правительства Санкт-Петербурга, представителей Госкорпорации Ростех, государственной комиссии Министерства обороны по стендовым испытаниям двигателя ВК-2500П.

Акт государственных стендовых испытаний турбовального двигателя ВК-2500П подписал 30 сентября 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. ВК-2500П успешно прошел серию испытаний в обеспечение соответствия характеристик двигателя требованиям Министерства обороны РФ и может применяться в качестве силовой установки новейших российских вертолетов Ми-28НМ.

«ВК-2500П может быть принят на вооружение и применяться на отечественных вертолетах, обеспечивая выполнение сложнейших боевых задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами страны. Знания, опыт, творчество, опиравшиеся на масштабные технические и технологические возможности современного производственного комплекса ОДК-Климов, предприятий корпорации, подкрепленные целеустремленностью и истинным патриотизмом, послужили основой для реализации дела государственной важности», – сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

Турбовальный двигатель ВК-2500П со свободной турбиной является двигателем для вертолетов военного назначения, это новая модификация, дальнейшее развитие мотора ВК-2500, который успешно применяется на модернизированных серийных вертолетах марки «Ми» и «Ка». По своим техническим данным и эксплуатационным качествам двигатель соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к двигателям данного класса.

«Самым главным является то, что двигатель имеет самую современную на сегодняшний день систему управления. И это колоссально расширяет возможности двигателя. За счет этого двигатель может дать другие качества даже тем вертолета, которые уже много лет эксплуатируются в нашей стране», - добавил Ватагин.

ВК-2500П имеет ряд улучшенных характеристик, основные из которых - противопомпажная защита и модернизированная система автоматического управления (новый БАРК-6В-7П), дополнительные крепления вновь установленных трубопроводов топливной, масляной и воздушной систем и т.д.

«В двигателе реализованы решения, позволяющие управлять ресурсными характеристиками в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Итоги испытаний весьма положительные, двигатель все выдержал. В ОДК-Климов уже начата сборка первых серийных образцов ВК-2500П», - отметил Директор программы ВК-2500,ТВ3-117 - главный конструктор ОДК-Климов Евгений Проданов.

При применении двигателя ВК-2500П вертолет приобретает ряд весомых преимуществ. Главные из которых - обеспечение восстановления режима работы двигателя при выключении двигателя в полете и помпаже, существенное повышение функциональности системы управления двигателя.

Испытания двигателя ВК-2500П были начаты в октябре 2019 года на стендовой базе АО «ОДК-Климов». Стендовые испытания, исследования и оценка эффективности силовых установок летательных аппаратов проводятся силами самостоятельного отдела Государственного летно-испытательного центра Минобороны России (ГЛИЦ) – 4-го Научно-исследовательского испытательного управления (4 НИИУ), 21 сентября отметившего свое 100-летие. За минувшее десятилетие 4-м НИИУ ГЛИЦ проведены государственные стендовые испытания разработанных ОДК-Климов двигателей РД-33МК для самолетов МиГ-29К/КУБ, коробки самолетных агрегатов.