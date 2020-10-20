Минпромторг: подготовка к полету МС-21 с двигателями ПД-14 идет по графику

Работы по подготовке к первому полету самолета МС-21-310 с двигателями ПД-14 идут по графику. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Завершается монтаж систем воздушного судна, ведется отработка программного обеспечения для интеграции двигателей и системы управления самолетом.

Замглавы Минпромторга также сообщил, что российские производители композитов совместно с разработчиком самолета МС-21 провели квалификационные испытания отечественных материалов в соответствии с авиационными правилами.

Сегодня замминистра транспорта РФ Александр Нерадько и Бочаров провели совещание, на котором обсуждался ход сертификационных испытаний самолета МС-21-300.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал хамством и нарушением общепризнанных правил на мировом рынке поведение иностранных партнеров, которые прекратили поставки композитных материалов для изготовления крыла МС-21.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он станет первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установят ПД-14, будет МС-21. Сейчас на отечественном лайнере установлены двигатели Pratt & Whitney.