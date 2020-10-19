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На палубу патрульного корабля «Павел Державин» впервые совершил посадку вертолет Ка-27

Андрей Аркадьев
12:20 19.10.2020
После завершения всех испытаний «Павел Державин» войдет в состав Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
На палубу патрульного корабля «Павел Державин» впервые совершил посадку вертолет Ка-27
© Фото: Минобороны России

Экипаж новейшего патрульного корабля «Павел Державин» впервые принял на палубу вертолет Ка-27, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Посадка на борт прошла успешно, экипаж вертолета проверил слаженность работы всех систем авиационного комплекса и корабельных расчетов. Тренировка проводилась в Черном море в рамках государственных испытаний корабля.

Патрульный корабль, названный в честь капитана 1-го ранга ВМФ СССР, участника Великой Отечественной войны П.И. Державина, является третьим кораблем проекта 22 160.

Два других патрульных корабля проекта - головной корабль проекта «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Оба были заложены на стапелях зеленодольской верфи в 2014 году.

Проект корабля разработан АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге. Спущен на воду 21 февраля 2019 года. На вооружении одна 76-мм артустановка АК-176МА, два 12,7-мм пулемета «Корд», два противодиверсионных гранатомета ДП-65.

На корабле имеется взлетно-посадочная площадка для вертолета, а также можно разместить ракетный комплекс «Калибр».

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