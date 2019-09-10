Первая подлодка-носитель «Посейдонов» будет сдана флоту в следующем году

Атомная подводная лодка спецназначения «Белгород» выйдет на испытания в июне 2020 года. Об этом сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Испытания корабля уже начались, сейчас идут достройка и швартовные испытания подлодки. Также разработан утвержденный Министерством обороны график работ, эти работы идут в строгом соответствии с графиком по всем этапам», - сказал Будниченко.

К-329 «Белгород» - российская атомная подводная лодка, единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон».

Спуск на воду подлодки прошел в апреле 2019 года в Северодвинске.

Впервые о разработке беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» Путин рассказал во время обращения к Федеральному собранию в прошлом году. Данный аппарат оснащен ядерной энергоустановкой. Его основной задачей указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба.

В феврале текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ключевой этап испытаний «Посейдона» успешно завершен.

Название беспилотника было выбрано в ходе голосования на сайте Министерства обороны РФ.