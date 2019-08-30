Проекты тяжелых экранопланов взлетной массой до 800 тонн созданы в России

В России разработаны несколько проектов тяжелых экранопланов взлетной массой 700-800 тонн. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор - генеральный конструктор АО «НПП «Радар ммс» Георгий Анцев.

«Мы предлагаем взлетную массу следующих экранопланов в 700-800 тонн, что позволяло бы поднимать в воздух 250-300 тонн», - сказал он.

Экранопланы могут стать незаменимыми в случае чрезвычайной ситуации, к примеру, при поиске приводнившихся космонавтов, уверен Анцев.

«Экраноплан - это единственное средство, которое может оперативно подойти к спускаемому космическому аппарату. А нужно понимать, что расстояние между российским и американским берегом - девять тысяч километров», - пояснил он.

Кроме того, по словам Анцева, существует возможность создания пожарных экранопланов.

«Экраноплан может сбросить в одну точку до 200 тонн воды. Это гарантированно позволит потушить очаг пожара», - отметил он.

При этом Анцев подчеркнул, что для того чтобы сбросить столько же воды с самолетов, потребуется пять-шесть Ил-76 или 20 Бе-200. По словам разработчика, одной из особенностью экранопланов будущего станет возможность их использования с аэродромов.

Экраноплан - высокоскоростное транспортное средство, аппарат, летящий в пределах действия аэродинамического экрана, то есть на относительно небольшой высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. При равных массе и скорости, удлинение крыла экраноплана намного меньше, чем у самолета. По международной классификации (ИМО) относятся к морским судам.