Кадры испытаний разгрузочного жилета для летчиков ВКС РФ на околозвуковой скорости

Прототип разгрузочного жилета для российских военных летчиков был успешно испытан на аэродинамическом стенде АО НПП «Звезда» при скорости потока воздуха, близкой к скорости звука.

«Основная цель данного испытания - проверка прочности жилета, посмотреть на открывание карманов, не повредило летчика и катапультную систему», - рассказал заместитель главного конструктора по авиационному оборудованию и снаряжению АО НПП «Звезда» Михаил Лыков.

В состав разгрузочных жилетов, которые в будущем могут получить российские летчики, могут быть включены пистолет-пулемет ПП-2000 или компактный автомат СР-3М.

Предполагается, что жилет станет дополнением к носимому аварийному запасу, который уже входит в состав российских катапультных кресел. Первыми разгрузочные жилеты могут получить экипажи оперативно-тактической авиации, которые летают на таких самолетах как Су-30СМ, Су-35, а в будущем и летчики истребителей пятого поколения Су-57.