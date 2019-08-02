Стало известно, когда бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» поступит в войска

Новейший бронеавтомобиль «Тайфун» К4386, разработанный для Воздушно-десантных войск, по планам разработчика, начнет поступать на вооружение в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Ремдизель».

В сообщении говорится, что испытания автомобиля подходят к завершающему этапу.

В нем также подчеркнуто, что все испытания были отработаны на 100%, поскольку решением главного конструктора должны быть максимальные нагрузки, чтобы увидеть серьезные недостатки, и если они есть, нужно успеть устранить их до приемки.

При этом на предприятии отметили, что серьезных недостатков при испытаниях выявлено не было.

Отметим, что об открытии опытно-конструкторских работ в 2015 году заявил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов. В рамках этой работы планировалось создать десантируемый бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4 вместимостью шесть-восемь человек и общей массой порядка 11 тонн.

Новейшая боевая машина «Тайфун-ПВО» в 2019 году впервые задействована на этапе Армейских международных игр, который проходит в Китае.