Опубликованы кадры первого полета новейшего беспилотника «Альтиус-У»

Новейший военный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Видео первого полета беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета «Альтиус-У» опубликовано на официальном youtube-канале Минобороны РФ.

«"Альтиус-У" - окончательный облик БЛА, созданный в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Масса аппарата составляет около 6 тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

В январе прошлого года заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в интервью «Звезде» заявил, что сообщения в СМИ о прекращении работ по ударному тяжелому беспилотнику «Альтиус» не соответствуют действительности.

По его словам, в ходе работ над БПЛА был сменен подрядчик.