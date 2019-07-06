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Борисов назвал дату окончания строительства верфи «Звезда» на Дальнем Востоке

Алексей Савелов
08:07 06.07.2019
По словам вице-премьера, мощности верфи позволят впервые в России строить суда-газовозы и объекты морской техники для обеспечения шельфовых проектов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Завершение строительства верфи «Звезда» в Приморском крае планируется в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время совещания, посвященного ходу ее строительства и судов на этом заводе.

По его словам, ее производственные мощности позволят строить суда практически любых типов, классов и назначений.

«При этом основная специализация верфи - крупнотоннажные суда, в том числе суда-газовозы и объекты морской техники для обеспечения шельфовых проектов, строительство которых ранее в России не осуществлялось», - отметил вице-премьер.

Он также добавил, что участники совещания обсудят актуальные вопросы строительства судостроительного комплекса «Звезда», его загрузки, организации работ по строительству судов, в том числе по создании на его производственных мощностях современных судов-газовозов для проекта «Арктик СПГ 2» и атомного ледокола «Лидер».

Судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год.

Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

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