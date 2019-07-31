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«Тайфун» в китайской пустыне: кадры испытаний новейшего бронеавтомобиля

Алексей Савелов
Татьяна Ляшко
07:40 31.07.2019
Новейшая боевая машина будет задействована в конкурсе АрМИ-2019 «Чистое небо», который пройдет на территории КНР.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ

«Звезда» публикует кадры испытаний новейшей бронемашины ВС РФ «Тайфун-ПВО» китайской пустыней в рамках подготовки к конкурсу Армейских международных игр «Чистое небо». В этом году состязание стало одним из четырех в рамках АрМИ-2019, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики. 

Два российских «Тайфуна» впервые прибыли в пустыню Такла-Макан: 1500 метров над уровнем моря, температура поверхности днем достигает 45 градусов. В таких суровых условиях российским военнослужащим  предстоит испытать новейшую технику, которая только поступила на вооружение.

Особенность этих армейских вседорожников заключается в том, что они предназначены специально для подразделений войсковой ПВО.

Две бронемашины были доставлены в КНР самолетом военно-транспортной авиации.

«Тайфун-ПВО» уже привлек интерес всех участников конкурса. Китайским техническим специалистам была дана возможность произвести замеры габаритных данных боевых машин.

«Тайфун» для войсковой ПВО выполнен на шасси КамАЗа, имеет колесную формулу 4х4 и российский двигатель. Боевая машина предназначена для выполнения боевых задач отделением стрелков-зенитчиков ПЗРК различных модификаций.

Ее преимущество также заключается в том, что экипаж в бронеавтомобиле находится в специальной бронекапсуле, находящейся внутри корпуса боевой машины, которая защищает его экипаж от пуль и осколков.

На специальной турели установлен 12,7-миллиметровый пулемет «Корд».

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