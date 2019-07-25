Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер»

Российский боевой робот «Маркер» завершил ходовые испытания и в ближайшее время выйдет на стрельбовые. Об этом сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований.

В сообщении говорится, что испытания проходили на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов. Стрельбовые испытания запланированы на конец июля.

Предполагается, что робот будет создан на двух типах платформ: на гусеничной и колесной. Всего для отработки технологий будет изготовлено пять робототехнических комплексов.

Робототехническая платформа «Маркер» станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. Отметим, что ФПИ также разрабатывает робота Skybot F-850 (прежнее название «Федор»), который 23 июля был доставлен на Байконур, с которого отправится на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения.