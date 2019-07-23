Россия завершит первые поставки С-400 в Турцию до конца недели

Первый этап поставок зенитных ракетных систем С-400 Турции будет завершен до конца текущей недели заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Он также отметил, что несмотря на давление со стороны США, количество желающих приобрести С-400 не убавилось.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью турецкому агентству Anadolu рассказал, что Ростех ускорил поставки С-400 про просьбе турецкой стороны. Чемезов также отметил, что Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве систем С-400 на территории Республики.

Поставки систем С-400 в Турцию ведутся в рамках подписанного контракта. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не продаст Турции истребители F-35 Lightning II.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что поставки С-400 в Турцию завершатся до конца года.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.